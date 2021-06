Gluur binnen in de Torre Sevilla, de 180 meter hoge luxueuze wolkenkrabber waar de Rode Duivels drie dagen verblijven

De Rode Duivels nemen zaterdag hun intrek in het Eurostars-hotel in de Torre Sevilla, het hoogste gebouw van Andalusië. Op liefst 180 meter hoogte krijgen ze een ­fantastisch uitzicht over het centrum van de stad, met de kathedraal, en het stadion waar ze zondag zullen spelen, La Cartuja.

De Rode Duivels nemen zaterdagmiddag de kamers over van de Spaanse Selección, die de voorbije weken haar kamp had opgeslagen in Sevilla, maar nu naar Denemarken trekt om maandag in Kopen­hagen tegen Kroatië te spelen. En dus hebben de Belgen het Eurostars-hotel Torre Sevilla voor zich. Het is een luxueus vijfsterrenhotel dat de negentien bovenste verdiepingen van de Torre Sevilla inpalmt, met zijn 180 meter de hoogste wolkenkrabber van Andalusië. Het hotel telt 244 kamers, die allemaal een panoramisch zicht op Sevilla en omgeving bieden.

Wij sliepen vannacht al in de vertrekken waar Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne vanaf zaterdag hun rust zullen vinden voor de clash met Portugal. En het moet gezegd: de Rode Duivels zullen de komende dagen niks te kort komen. De kamers zijn bijzonder ruim, modern, en luxueus. Door de grote ramen van hun kamer zullen de meeste Duivels trouwens het Estadio de La Cartuja goed zien liggen. Het grote stadion met 60.000 waar zondag de achtste finale tegen Portugal wordt afgewerkt ligt op minder dan vier kilometer van het hotel.

De bovenste verdiepingen van het hotel worden ingepalmd door een uitstekend restaurant - zowel het diner als het ontbijt zijn voortreffelijk -, een luxueuze spa en een ruime fitness die ook uitkijkt op het voetbalstadion. Vanaf de ingang van het hotel is het twintig minuten wandelen tot aan de binnenstad van Sevilla, maar op sightseeing zullen de Belgen zich niet laten betrappen. Een wandelingetje maken is sowieso niet aan te raden. Het is snikheet in Sevilla en wie zich buiten de door airconditioning gekoelde ruimtes van het hotel waagt, staat binnen de twee minuten flink in het zweet. De Rode Duivels kunnen eventueel wel verfrissing zoeken aan of in de Guadalquivir, de rivier die aan de voet van het hotel stroomt en waarop de locals in bootjes varen en in plonsen.