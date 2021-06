Ingenieur waarschuwde in 2018 al voor structurele schade aan ingestorte gebouw in Miami

Terwijl de reddingswerkers nog altijd op zoek zijn naar 159 vermisten in het puin van het ingestorte gebouw in Miami, wordt duidelijk dat er al drie jaar geleden werd gewaarschuwd voor de slechte staat waarin het gebouw verkeerde. De werken gingen binnenkort aanvatten.

Drie jaar voor de dodelijke instorting van het appartementsgebouw Champlain Towers South in de buurt van Miami, beschreef een ingenieur al de grote structurele schade aan de betonnen plaat onder het zwembad en duidde hij de eigenaars op het afbrokkelend beton en grote barsten in de kolommen, balken en muren van de parkeergarage onder het 13 verdiepingen tellende gebouw. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times.

Door het rapport dat hij opstelde, zouden binnenkort herstelwerken beginnen. Een investeringen van meerdere miljoenen dollars. Maar die komen te laat. Het gebouw stortte woensdagnacht in, vier mensen overleden en 159 mensen zijn nog altijd vermist.

Of de problemen waar de ingenieur in zijn rapport op wees ook effectief aan de basis liggen van de instorting van het gebouw zal later uit het onderzoek nog moeten blijken.