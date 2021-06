Griekse krant: “Erling Haaland gaf 30.000 euro fooi op restaurant in Mykonos”

Dortmund-spits Erling Haaland blijkt zich wel geamuseerd te hebben op zijn recente vakantie naar het Griekse eiland Mykonos. De Griekse krant Sportime meldt zaterdag dat hij liefst een half miljoen euro spendeerde voor een zes uur durende lunch in het luxueuze strandrestaurant Nammos. Daarbovenop zou hij ook nog eens een fooi van 30.000 euro achtergelaten hebben voor de staf.

Nammos heeft naam als ontmoetingsplaats voor the rich and famous op Mykonos. De plaats staat bekend om zijn goede eten… en zijn exorbitante prijzen. Haaland, die zich met Noorwegen niet wist te plaatsen voor het EK, wordt volop in verband gebracht met een toptransfer deze zomer. De club die zich van zijn diensten wil verzekeren, zou 160 miljoen euro moeten ophoesten.