Gratis PCR-test kan vanaf zaterdag aangevraagd worden, maar “geen reden om te rushen”

Iedereen die in aanmerking komt voor een gratis PCR-test kan die vanaf zaterdag aanvragen, maar er is geen reden om dat meteen te doen als dat niet echt nodig is. Dat zegt Frank Robben, hoofd van eHealth en ICT-dienst Smals. “De code die je ontvangt, is slechts tien dagen geldig, dus het heeft geen zin om te rushen en er al een aan te vragen als je het niet op heel korte termijn nodig hebt”, zegt Robben.

Het aanvragen van een code voor een gratis test op www.mijngezondheid.belgie.be kan al twee dagen vroeger dan voorzien. De wettelijke basis voor de terugbetaling zou er pas maandag zijn, maar volgens Robben zal iedereen die dit weekend al een code aanvraagt, ook wel degelijk een gratis test krijgen, tenminste als je aan de voorwaarden voldoet.

De personen die in aanmerking komen voor een gratis PCR-test, zijn alle Belgen ouder dan 6 jaar die nog niet de kans kregen om zich volledig te laten vaccineren. Wie niet inging op zijn uitnodiging tot vaccinatie, valt dus uit de boot.

Je kan tot twee keer zo’n gratis PCR-test laten afnemen, bedoeld om naar het buitenland of een evenement te kunnen gaan. Vanaf de derde keer moet je weer betalen. De test kan afgenomen worden in alle triage- en testafnamecentra, privélabo’s of afnameplaatsen van ziekenhuislabo’s.