Genk -

Als een derde prik nodig blijkt in het kader van de vaccinatiecampagne, dan is het de bedoeling die te integreren in de reguliere werking. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vrijdagavond gezegd bij een bezoek aan het Genkse bedrijf Illochroma.