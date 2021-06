Groen licht voor hervorming van CM

De algemene vergadering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) heeft zaterdag groen licht gegeven voor de hervorming van de negentien regionale ziekenfondsen in twee entiteiten. De nieuwe gezondheidsfondsen gaan officieel van start op 1 januari 2022.

Vandaag zijn er in Vlaanderen elf regionale CM-ziekenfondsen actief, in Wallonië acht. Die zullen tegen 2022 ingekanteld worden in twee gezondheidsfondsen: één in Vlaanderen en één in Wallonië met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap. Beide zullen ook de dienstverlening in Brussel op zich nemen.

Bedoeling is om “antwoorden te bieden op een snel wijzigend gezondheids(zorg)landschap in België”, klinkt het in een persbericht. “Waar ziekenfondsen vroeger eerder gefocust waren op ziekte als het ontbreken van gezondheid, werken gezondheidsfondsen vanuit een bredere definitie van gezondheid, wat veel meer inhoudt dan niet-ziek zijn. De twee sterke gezondheidsfondsen vormen de opstap om in een gedigitaliseerde wereld bij te dragen tot een meer gezonde samenleving.”

De volgende stap in het herstructureringsproces zijn de mutualistische verkiezingen. Die vinden plaats in het voorjaar van 2022. Bedoeling daarvan is om “de instanties te dynamiseren en de participatie van onderuit verder te versterken”, klinkt het nog.