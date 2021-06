Een uur trainen in de hitte, ijsvesten en voldoende slapen: dit is het warmteplan van de Rode Duivels voor de bakoven van Sevilla

Naast het Portugal van Cristiano Ronaldo moeten de Rode Duivels zondagavond nog met een tweede zware tegenstander afrekenen: de hitte van Sevilla. In de Zuid-Spaanse stad wijst de thermometer tijdens de achtste finale van het EK allicht boven de dertig graden. “Maar we zijn volledig voorbereid”, zegt Arne Jaspers, de man die de Rode Duivels dit weekend voor een zonneslag zal behoeden.

“We zijn meer gewend aan hoge temperaturen. De hitte kan een bondgenoot zijn voor ons.” Portugees bondscoach Fernando Santos hoopt openlijk dat onze nationale ploeg zondagavond in Sevilla, waar de temperatuur op het tijdstip van de match nog boven de dertig graden kan uitkomen, tegen hun fysieke limieten zullen aanlopen. De Rode Duivels in het rood, Ronaldo en co die profiteren.

“Maar zo’n vaart zal het niet lopen”, is Arne Jaspers overtuigd. Jaspers is dé vaste sportwetenschapper van de Rode Duivels. Hij volgt de spelers hun fysieke data op met gps en hartslagmetingen en zorgt voor ondersteuning in de herstelstrategieën van de spelers. Hij is ook de man die het klimaatplan - tegen de opwarming van de Rode Duivels in plaats van de aarde - heeft opgesteld. “Het Estadio de La Cartuja wordt de bakoven van Sevilla genoemd, maar men stelt het toch iets zwaarder voor dan dat het daadwerkelijk is”, zegt Japsers. “De temperatuur zal overdag wel flink boven de dertig graden oplopen, maar België - Portugal is om 21u s’avonds. En dat betekent dat de spelers de volle zon niet meer op zich zullen krijgen. Dat maakt al een groot verschil. Wij berekenen de warmte aan de hand van de Wet Bulb Globe Temperature, die ook rekening houdt met de luchtvochtigheid en de straling van de zon. Daaruit blijkt dat het zondagavond allemaal wel zal meevallen. De luchtvochtigheid is bijvoorbeeld een pak lager dan wat we in Sint-Petersburg hebben meegemaakt tegen Finland. De lichamen van de Rode Duivels gaan goed kunnen zweten en zichzelf goed kunnen afkoelen.”

Hoeven de Rode Duivels zich dan helemaal geen zorgen te maken? “Nee, ik wil de omstandigheden niet minimaliseren, maar ook niet erger voorstellen dan dat ze zijn. Maar we hebben wel degelijk een hitteplan opgesteld.” Dat hitteplan bestaat uit een aantal concrete maatregelen voor, tijdens en na de wedstrijd. Jarne Aspers legt het hieronder - of in de video bovenaan - beknopt uit.

Het Estadio de La Cartuja. Foto: BELGAIMAGE

Maatregelen op zaterdag

“Het zou ideaal geweest om tien dagen op voorhand naar Sevilla af te reizen om het lichaam te laten wennen aan het klimaat, maar door de aard van het toernooi gaat dat natuurlijk niet. We hebben er uiteindelijk bewust voor gekozen om zo lang mogelijk in Tubeke te blijven, omdat de spelers daar in hun vertrouwde omgeving het best kunnen slapen en recupereren. Omdat in België de hittegolf voorbij is, zal het contrast met de hoge temperaturen in Sevilla groter zijn. Om het lichaam het snelst en het best te laten wennen aan die hitte, moeten de spelers zaterdagavond een uur flink trainen in temperaturen die gelijkaardig zijn aan die van de match. Gewoon een wandelingetje doen in de hitte, heeft bijvoorbeeld nauwelijks effect om te acclimatiseren. Getrainde sporters kunnen dankzij hun sterk cardiovasculair systeem (hart en bloedvaten, nvdr.) gelukkig vlotter met de hitte om dan de gemiddelde mens. Een aantal internationals voetbalt trouwens in Spanje, dus die zijn die temperaturen sowieso gewend.”

Maatregelen vlak voor de match

“Het zal misschien nodig zijn om de opwarming een beetje aan te passen en in te korten. Meteen na de opwarming moet de lichaamstemperatuur opnieuw omlaag gebracht. Dat zullen we doen door de spelers af te koelen met ijsvesten en handdoeken. Uiteraard moeten de spelers ook vooraf voldoende drinken.”

Maatregelen tijdens de match

“De FIFA laat drankpauzes toe in de 25e en 70e minuut van zodra het 32 graden is, maar allicht gaat dat zondagavond niet het geval zijn. En dus zullen er geen extra drankpauzes zijn. Maar als het spel stilligt door een blessure, zullen we de spelers aanmanen om zo snel mogelijk te komen drinken. In de rust zullen we de Rode Duivels opnieuw meteen laten afkoelen door ijsvesten en handdoeken. De temperatuur heeft uiteraard ook zijn invloed op het veld. Uit onderzoek op het WK 2004 in Brazilië is gebleken dat door de hitte de intensieve acties en afstanden die de spelers afleggen minder zijn dan normaal.”

Foto: AFP

Maatregelen na de match

“Na een wedstrijd heeft het lichaam van de Rode Duivels 48 tot 72 uur nodig om te herstellen. Het allerbelangrijkste daarvoor is de slaap. Negentig procent van het herstel wordt bepaald door slaap, voeding en voldoende drinken. Na de wedstrijd zullen de spelers gedehydrateerd zijn en moeten ze hun reserves aanvullen met voldoende sportdranken. Na zo’n intense match zullen de Duivels het moeilijker hebben om in slaap te geraken. Dat halen ze de dagen nadien wel in. Op het vliegtuig wordt alles zo comfortabel mogelijk gemaakt voor de spelers en dragen ze compressiekledij. In de dagen nadien wordt de trainingsbelasting aangepast. België heeft één groot voordeel ten opzichte van Portugal: we hebben twee hersteldagen meer gehad omdat Portugal pas op woensdag zijn laatste groepsmatch tegen Frankrijk heeft afgewerkt. Ik zeg niet dat de Rode Duivels hierdoor zullen winnen, maar het is toch een onmiskenbare factor.” Een belangrijkere factor dan de hitte.