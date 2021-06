AA Gent speelt gelijk op het veld van Feyenoord

Twee dagen nadat een oefenwedstrijd met 1-0 werd verloren van Seraing, heeft zijn AA Gent zijn stage in Nederland afgesloten. Het speelde ondanks een hele batterij afwezigen met 1-1 gelijk op Feyenoord.

Op Varkenoord, het trainingscomplex in de schaduw van De Kuip, sloot AA Gent een zware trainingsweek af met een oefenpot tegen Feyenoord, afgelopen seizoen vijfde in de Eredivisie. Nog zonder de internationals en zonder aanwinst Okumu. Ook zonder Depoitre die individueel traint met zijn voet en zonder Castro-Montes die zijn knie bezeerde op training. Emeka en Hjulsager bleven eveneens in de tribune.

Wie speelde dan wel? Owusu trad aan als gelegenheidsverdediger, het middenveld bestond uit nieuwkomer Julien De Sart en Kums, en Tissoudali stond diep in de spits, met Odjidja en Chakvetadze in steun. De opbouw gebeurde met drie achterin, in balverlies moest ook Operi links in de viermansdefensie terugvallen.

Chakvetadze, alleen weggestuurd door Odjidja, kreeg voor de rust nog de beste kans. Hij miste echter zijn controle, zag doelman Bijlow te dicht komen en probeerde tevergeefs een strafschop te versieren. Verder toonde de Georgiër vooral dat hij tactisch nog moet aanpassen aan het spel dat Vanhaezebrouck eist. Ook Tissoudali kreeg een kans, op aangeven van Operi, maar hij kon de voorzet niet raken.

Foto: BELGA

Jonkies houden stand

Na de rust ging Tissoudali, weer na een passje van Operi, op wandel in de zestien, maar toen hij gestuit werd, kreeg hij gek genoeg geen strafschop. Niet veel later pakte hij zijn revanche, met een doelpunt dat hij zelf afdwong. Feyenoord scoorde tegen toen AA Gent de bal bij een corner niet weggewerkt kreeg. Op het uur was het de beurt aan een blik jongeren om in te vallen. In dat slothalfuur bleven de jonkies wel overeind. Achterin liet Bram Lagae zich positief opmerken. Linkervleugel Cedric Van Daele pakte dan weer uit met een grote brug. Zijn actie leidde bijna tot doelpunt maar het hakje van De Bruyn ging voorlangs.

En wat met de nieuwe gezichten? De Sart heeft de gave vooruit te kijken in zijn passing maar hij wisselde een goeie beginfase af met meer balverlies naarmate de wedstrijd vorderde. Operi toonde zich op zijn linkerkant vooral aanvallend, al mist hij aan de bal soms nog rust en overzicht. Gianni Bruno toonde zich een harde werker maar na de vele wissels kwam hij diep in de spits lopen, niet zijn beste positie. In stelling werd hij niet gebracht. Maandag vertrekt AA Gent op teambuilding naar Jupille.

FEYENOORD: Eerste helft: Bijlow, Senesi, Malada, Hall, Owusu ; Wehnmann, Antonucci, Til, Toornstra, Burger, Milambo, Sinisterra, Linssen. Tweede helft: Remie ; Haps, Hendrik, Skogen, Valk ; Diemers, El Bouchataoui, Hartjes ; Bannis, Azarkan, Vente

AA GENT: Bolat; Owusu (46’ Adewale), Godeau (61’ Parmentier), Nurio (61’ Lagae); Samoise (61’ George), De Sart (61’ Van Hauter), Kums (61’ Van den Berghe), Operi (61’ Van Daele); Odjidja (61’ Banse), Chakvetadze (46’ Bruno), Tissoudali (61’ De Bruyn)

DOELPUNTEN : 56’ Tissoudali 0-1, 60’ Bannis 1-1