Moordzaak Juf Mieke: 150-tal vaders moet DNA-staal bezorgen, maar “uitnodiging komt zwaar binnen”

In het onderzoek naar de moord op juf Mieke Verlinden (59) uit Noorderwijk gaan de speurders een reeks bijkomende DNA-stalen afnemen en onderzoeken. Daarbij komen mannen in beeld die een kind hebben, dat bij juf Mieke in de klas heeft gezeten. De uitnodiging voor de DNA-test is evenwel nogal ongelukkig geformuleerd en roept vragen op.

“Ik kreeg vrijdag een brief in de bus van de politie”, getuigt één van de ontvangers van de oproep anoniem. “Ik dacht eerst ‘waar heb ik nu weer te snel gereden?’, maar het was geen boete. In de brief ...