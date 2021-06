Mesaanval Würzburg: Slachtoffers zijn overwegend vrouwen

De slachtoffers van de mesaanval in het Duitse Würzburg zijn overwegend vrouwen. Dat heeft de politie zaterdag laten weten.

Of de vermoedelijke dader, een 24-jarige Somalische man, bewust vrouwen uitkoos als slachtoffers, is voorlopig niet duidelijk. Daarvoor is verder onderzoek nodig. De man weigert voorlopig mee te werken aan het onderzoek.

Intussen is wel duidelijk dat de Somaliër in januari van dit jaar in een daklozencentrum in Würzburg bij een ruzie naar een mes heeft gegrepen. Dat heeft het openbaar ministerie van Bamberg laten weten. Niemand raakte toen gewond. De politie stelde wel een onderzoek in wegens bedreiging en belediging. De Somaliër kwam in de psychiatrie terecht omdat hij een verwarde indruk gaf.

In juni zou hij bovendien iemand lastiggevallen hebben in het centrum van Würzburg. De man werd opnieuw opgenomen in de psychiatrie, maar kwam een dag later vrij.

Intussen zou hij volgens getuigen vaak doelloos hebben rondgedoold en vroeg hij voorbijgangers om centen.

Nadat hij vrijdag verschillende mensen had neergestoken, werd hij neergeschoten door de politie maar verkeert niet in levensgevaar.

