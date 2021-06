Portugal is van plan zich aan te passen aan de Rode Duivels: “We moeten de zwakke punten van België vinden”

Portugal speelde dit toernooi al tegen Frankrijk en Duitsland, maar de 1/8ste finale tegen de Belgen is voor bondscoach Fernando Santos “een eerste finale”. De regerende Europees en Nations League-kampioen probeert vooral Kevin De Bruyne en de flankverdedigers het voetballen te beletten. “We mogen de Belgen geen ruimte geven”, legt Santos zijn kaarten op tafel.

Qua aantal interlands is België de meest ervaren ploeg van het EK, maar naar (gewonnen) finales doet Portugal beter. De tegenstander van België in de 1/8ste finale in Sevilla (zondag 21 uur) versloeg Frankrijk op het EK 2016 en won de eerste editie van de Nations League van Nederland in 2019. Bondscoach Fernando Santos weet dus waarover hij spreekt als hij het duel met de Rode Duivels een “eerste finale” noemt.

“Finales moeten gewonnen worden, niet enkel gespeeld”, zei de bondscoach voor de laatste training van Portugal in het Sevilliaanse stadion La Cartuja. “België is sterk, maar ik ben ervan overtuigd dat we sterker kunnen zijn. Het komt erop aan de zwakke punten van de Belgen te vinden. We willen de Belgen zo weinig mogelijk ruimte geven. De ploeg met het meeste balbezit en kansen zal winnen volgens mij.”

Portugal heeft met Bruno Fernandes, Joáo Félix, Diogo Jota, Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo aanvallend talent zat, maar coach Santos staat er om bekend zich aan de tegenstander aan te passen. Ook nu heeft hij een plannetje in zijn hoofd.

“België doet me soms aan Frankrijk denken”

“We hebben België tegen Denemarken op verschillende manieren zien spelen. Met Lukaku diep of met De Bruyne vooraan. Ook de flankverdedigers kunnen soms aanvallend spelen, soms verdedigend. België doet me soms aan Frankrijk denken dat breed aanvalt. Ze kunnen zowel de diepte zoeken met Lukaku als de breedte opzoeken met hun flankverdedigers. Het komt erop aan zo goed mogelijk te verdedigen.”

Portugal liep tegen een 2-4-nederlaag tegen Duitsland aan, maar hield op de slotspeeldag van de groep wel Frankrijk in bedwang. “Tegen Duitsland hebben we niet goed verdedigend, tegen Frankrijk en Hongarije deden we dat wel. We hebben genoeg kwaliteiten om zelf te scoren. België heeft acht doelpunten gemaakt, wij zeven. Maar we deden dat in een moeilijke groep. We weten dat we kunnen scoren en doelpunten creëren.”

Portugal had twee rustdagen minder dan België maar voor Fernando Santos is dat geen probleem. “We hebben genoeg kunnen rusten de voorbije vier dagen. Je weet natuurlijk nooit of iedereen fit is, maar ik heb vertrouwen in de spelers die kunnen inkomen. Misschien zorgen we voor nieuw bloed op het middenveld. België heeft spelers die het verschil kunnen maken, maar wij moeten onze momenten kunnen grijpen. We moeten vermijden dat de flankspelers offensief meekomen en opletten voor de laatste pass.

“Opletten voor KDB”

Iemand die zondag kan starten is João Moutinho. De ploegmaat van Leander Dendoncker bij Wolverhampton kan met zijn ervaring en slimmigheid het middenveld versterken. De 34-jarige middenvelder telt 134 caps en doet daarmee beter dan de Belgische recordinternational Jan Vertonghen.

“België is meer dan Kevin De Bruyne maar De Bruyne is wel een speler die we geen ruimte en tijd mogen geven. Als hij dat krijgt, is hij nog gevaarlijker”, licht Moutinho een tipje van de sluier van de tactiek van de verdediging op. “De Bruyne doet alles perfect maar we mogen ons niet concentreren op één speler.”