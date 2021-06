Eerste resultaten PFAS-onderzoek: geen zware verontreiniging in woongebied, wel in natuur- en agrarische zones

Zwijndrecht - De eerste meetresultaten uit Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen zijn bekend, zo laat het kabinet van Vlaams minister van Justitie, Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) weten. Ze tonen geen zware verontreiniging aan in woonkernen, wel in agrarisch en natuurgebied in de omgeving van de 3M-site. Extra maatregelen zijn voorlopig niet nodig.

De eerste resultaten van de PFAS-controlestalen die genomen zijn in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen liggen in lijn met de tweede set stalen die de gemeente Zwijndrecht gisteren publiceerde en die geen overschrijding van de ontwerp bodemsaneringsnorm in woongebied aangaf, zegt minister Demir.

Wel worden overschrijdingen van de ontwerp bodemsaneringsnormen vastgesteld in agrarisch gebied en natuurgebied. “Het is belangrijk om aan te geven dat op basis van deze stalen nog geen omvattende uitspraak kan gebeuren of en waar er al dan niet een saneringsnoodzaak is. Uit de stalen kan ook niet geconcludeerd worden dat er een onmiddellijke saneringsnoodzaak is. De meetresultaten worden onder de coördinatie van PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken verder besproken met de OVAM, Agentschap Zorg en Gezondheid, het FAVV en andere betrokken actoren”, klinkt het.

In totaal werd een eerste reeks van 11 stalen genomen op diverse plaatsen op grondgebied Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen. De stalen werden genomen in landbouwgebied, natuurgebied, industriegebied en recreatiegebied in het centrum van Zwijndrecht (gemeentehuis).

“Het is goed om te merken dat deze resultaten zo spoedig bekend zijn gemaakt en dat ze in lijn liggen van de eerdere resultaten. Er is geen reden voor verhoogde bezorgdheid of bijkomende ‘no regret‘-maatregelen. De nieuwe resultaten worden nu samengelegd met eerdere metingen en geëvalueerd met de expertengroep”, zegt Karl Vrancken, opdrachthouder voor PFAS-coördinatie.

