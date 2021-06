Jan Vertonghen moet het land verslaan waar hij voetbalt en woont: “Mijn kinderen worden richting Portugal geduwd”

Jan Vertonghen (34) speelt in de 1/8ste finale zijn 130ste interland. Zijn allereerste in 2004 was tegen Portugal, zijn 100ste was ook tegen Portugal. Hij won geen één van de twee. Straks wil de verdediger wel komaf maken met Ronaldo en co. Zeker nu hij bij Benfica voetbalt en zijn kinderen op school enigszins gebrainwasht worden. “Ze zullen toch een Belgisch shirt aantrekken, hoor.”

Jan Vertonghen voetbalt nu één jaar bij Benfica Lissabon. Niet dat Benfica zoveel Portugese internationals aflevert - de meeste komen uit het buitenland -, maar het is toch een speciale match voor onze recordinternational. Hij woont met zijn vrouw Sophie in Portugal en zijn twee oudste kinderen Layla en Ilay gaan er naar school. “Ik heb Portugezen leren kennen als een heel warm volk”, aldus Vertonghen. “Maar ze zijn wel heel fanatiek. Niet dat ze mijn kinderen het volkslied aanleren, maar ze worden wel richting Portugal geduwd als supporter. Het is zelfs moeilijk om uit te leggen dat ik nu tegen Portugal speel. Gelukkig is deze 1/8ste finale op zondag en kunnen we hen toch een rood Belgisch shirt aantrekken.”

Als we ons willen kwalificeren zullen we vooral Cristiano Ronaldo moeten tegenhouden. Vertonghen voetbalde in zijn carrière al vier keer tegen Ronaldo - twee keer met Ajax, twee keer met Tottenham - en telkens wist CR7 te scoren. “Ach, dat speelt niet in mijn hoofd. Iedereen weet dat Ronaldo een spits die altijd kan scoren, maar het is niet België tegen Ronaldo. Het is België tegen Portugal. We moeten die andere tien spelers ook opvangen, maar oké. Ronaldo blijft wel een fenomeen. Hij is de grootste speler uit de Portugese voetbalgeschiedenis. Als je op straat mensen ziet rondlopen met een Portugees shirt is dat in 99% van de gevallen een truitje van Cristiano Ronaldo. We zullen klaar zijn.”

Ronaldo

Als het over Ronaldo gaat dan valt meer dan eens de vergelijking met Messi. Wie is nu The GOAT, the greatest of all time? “Ik heb geen voorkeur en ik meng me niet in die discussie”, vervolgt Vertonghen. “Het is onrespectvol de ene met de andere te vergelijken als je hun palmaressen naast elkaar legt. Ronaldo zegt dat hij kan doorgaan tot zijn 40ste en zo ziet hij er ook uit. Hij heeft een enorme werkethiek. Laat ons zowel van Messi als Ronaldo zo lang mogelijk genieten, maar niet morgenavond tegen ons.”

Op interland-niveau kwam Vertonghen Ronaldo trouwens nog niet tegen. Zijn allereerste cap op 2 juli 2007 was tegen Portugal, maar toen was de superster geschorst. Op 29 maart 2016 was Vertonghen zelf geblesseerd en bij zijn 100ste interland op 2 juni 2018 was Ronaldo nog in vakantie. De Rode Duivels konden geen van die matchen winnen: twee verliesbeurten en een nederlaag. “Van die 100ste interland herinner ik me weinig”, vervolgt Vertonghen. “Die allereerste interland 14 jaar geleden staat wel nog in mijn geheugen gegrift. Ik had toen niet verwacht om te mogen spelen. Het was een prachtig moment, maar het kwam uit het niets. Ik was toen nog een soort van aanvallende middenvelder.”

Het was bondscoach René Vandereycken die hem toen liet debuteren. In diezelfde ploeg stonden Philippe Clement, Carl Hoefkens en Gaby Mudingayi. “Toch een andere generatie, hé”, voegt Vertonghen nog toe.

Rekenen op Romelu

Zeg dat wel. Nu hebben we Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Die laatste boezemt de Portugezen zeker evenveel angst in als Lukaku ons angst inboezemt. Vertonghen prees hem nogmaals de hemel in. “Ik kan alleen zeggen dat Lukaku bij de beste spitsen ter wereld is. Ik ken hem sinds hij 16 jaar oud is. Hij is uitgegroeid van eens sterke jongen tot een grootheid. De manier waarop hij dat doet is ongeëvenaard. Elke goal die hij maakt, elke prijs die hij pakt is te danken aan zijn werkijver.”

Hopelijk loodst Lukaku ons straks voorbij Portugal naar de kwartfinale. Daar rekent ook Vertonghen op, want hij wil geen gezichtsverlies lijden bij Benfica. Daar wil hij nog een mooi vervolg aan zijn carrière breien “Ik kijk er naar uit om volgend seizoen opnieuw bij Benfica te voetballen. Dit keer voor een vol Estadio da Luz”, besluit de linkspoot. “Benfica is een grote, ambitieuze club die normaal altijd voor de prijzen voetbalt. Vorig seizoen hebben we die doelen niet bereikt, maar straks gaan we er opnieuw voor.”

Maar eerst de kinderen Belgische shirts aantrekken en Europees kampioen worden.