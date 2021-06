In deze Vlaamse gemeente heeft 1 op de 20 inwoners Portugese roots: hier zien ze het liefst Ronaldo scoren

Herenthout -

Nagelbijten. Roepen naar het scherm. En juichen als Lukaku weer een wereldgoal maakt. Het zal vanavond in veel huiskamers schering en inslag zijn, tijdens de wedstrijd tussen België en Portugal. Maar in Herenthout wordt er mogelijk harder gejuicht als Ronaldo de bal binnentrapt, want een op de twintig inwoners heeft er Portugese roots. “Portugal móét winnen, ze zijn zo goed bezig.”