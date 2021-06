Bondscoach Roberto Martinez over hete hangijzers: zieke Chadli, het veld, en... de tegenstander: “Belangrijk wanneer eerste goal valt tegen Portugal”

Het hele land kijkt uit naar de clash tussen de Rode Duivels en het Portugal van Cristiano Ronaldo. Maar de bondscoach blijft kalm. Ratio boven het gevoel. Het is de levenswijsheid van Roberto Martinez. De bondscoach zat er dan ook heel zakelijk bij op de laatste persconferentie voor de 1/8ste finale van de Rode Duivels.

Ook geen emotie bij de kleine tegenslag toen bleek dat Nacer Chadli zaterdagochtend niet mee op het vliegtuig richting Sevilla stapte. “Chadli voelde zich vrijdag niet goed en we dachten dat het met een nachtje uitzieken voorbij zou zijn, maar dat was het duidelijk niet”, verklaarde de bondscoach. “Zaterdagavond was hij al wat beter en het kan zijn dat hij zondag nog komt. Ik hoop dat het lukt. Het is altijd beter uit 25 spelers te kunnen kiezen dan uit 24.”

Beter nieuws was er over de toestand van het veld. De Spaanse bondscoach Luis Enrique had erover geklaagd nadat de Spaanse nationale ploeg daar zijn drie groepswedstrijden had afgewerkt. Martinez veegde de opmerkingen daarover van tafel.

“Er is veel verteld over het veld. Ik ben nu zelf eens gaan kijken en kan alleen maar zeggen dat er heel goed werk is geleverd. Het veld is in goede staat. Trouwens, beide ploegen spelen op hetzelfde veld, het geldt dus voor de twee.”

Gesloten wedstrijd

Oké, geen excuses dus. Het vizier kan van de randzaken in de richting van de wedstrijd worden gedraaid. Omdat voor de Rode Duivels het ordewoord ‘geduld’ wordt en de Portugezen altijd geduldig spelen, zou het wel eens een gesloten wedstrijd kunnen worden.

“In dergelijke wedstrijden is het belangrijk wie de eerste goal scoort en wanneer die valt”, aldus Martinez. “Dat zal niet anders zijn nu. Van Portugal weten we dat het een team is met een enorme winnaarsmentaliteit en dat het de capaciteit heeft zich aan te passen aan de omstandigheden. Ik kan in elk geval meegeven dat onze spelers enorm gefocust zijn.”

Martinez ziet daar een reden voor. “Anders dan op andere toernooien is dat we nu elke keer terug naar huis keren. Zo voelt het toch aan als we in Tubeke komen. Zo zien we ook hoe het in het land leeft en we appreciëren de steun van de supporters enorm. We werken hard en er is een enorme focus. De groep bruist van de energie.”

Foto: REUTERS

Een gesloten wedstrijd zou wel eens op een gelijkspel kunnen eindigen. Dan volgen er strafschoppen. “Natuurlijk hebben we ons voorbereid op strafschoppen”, aldus de bondscoach. “Dat is al langer geleden gebeurd. Er is een duidelijke lijst van strafschopnemers. Je moet zoiets niet de dag voor de wedstrijden beslissen. Dat is te laat.”

Mijlpalen

Er zijn ook wel wat mijlpalen voor Martinez. Zo zit hij voor de 60ste keer op de bank als trainer van de Rode Duivels en is het 26 jaar geleden dat hij nog eens in Spanje was voor een officiële wedstrijd van zijn team.

“Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm veel plezier beleef als bondscoach, ook na 60 matchen. Ik voel me vereerd om met deze groep te werken. Ze zijn enorm toegewijd. Het is een feest voor iedereen om hier bij te zijn. Het is inderdaad 26 jaar geleden dat ik nog een officiële wedstrijd in Spanje betwistte. Toen was ik nog speler. Als coach was ik hier één keer voor een oefenduel in Vigo. Het is speciaal, maar het belang van de wedstrijd overstijgt dit gegeven.”

Mislukt

De bondscoach was een beetje geërgerd toen de vraag kwam of bij een uitschakeling het EK als mislukt mag beschouwd worden. “Ik vind het ongepast om hier vóór de wedstrijd over de te spreken. Tot hiertoe verloopt het toernooi vlekkeloos. We zitten in een positieve flow en willen daarin blijven. Ik wil na de wedstrijd, als we het resultaat en de prestatie kennen, wel mijn mening geven. Maar nu nog niet.”