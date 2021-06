Plots wil Coens Oosterweelwerken stilleggen, maar hij kan binnen eigen partij en de Vlaamse regering op maar weinig bijval rekenen

“Leg de Oosterweelwerken tijdelijk stil, tot er meer duidelijkheid is over de risico’s van PFOS.” Die eis stelt Vlaamse oppositiepartij Groen al enkele weken, maar zaterdagochtend leek CD&V-voorzitter Joachim Coens zich daarbij aan te sluiten. Maar de Vlaamse regering, waarin CD&V nochtans ook zit, verandert niks aan haar plannen.

“Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid, pas dan kunnen we verdergaan. We gaan de gezondheid van de mensen niet op het spel zetten.” Dat antwoordde CD&V-voorzitter Joachim ...