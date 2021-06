Na zestien jaar sluiting ging in Parijs het legendarische warenhuis La Samaritaine afgelopen week opnieuw open. Achter een gigantische nieuwe glasgevel is het art-nouveau-interieur in ere hersteld. Al moest luxeconcern LVMH er wel een flinke som voor ophoesten.

We waren nog niet zo lang in Parijs, toen het meisje dat nu mijn vrouw is me naar een warenhuis troonde. Het plan was om musea en mooie gebouwen te bewonderen. Gingen we nu al shoppen? Mijn scepsis smolt ...