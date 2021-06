Wes Madiko, zanger van wereldhit ‘Alane’, overleden

Zanger Wes Madiko, die in 1997 een wereldwijde hit scoorde met het nummer ‘Alane’, is op 57-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt aan Kameroense media.

Madiko is overleden aan een infectie. Hij verbleef in het ziekenhuis van Alençon (Orne) in Frankrijk waar hij al enkele dagen in coma lag. Madiko woonde sinds 2006 in Alençon.

Madiko begon muziek te maken in zijn geboorteland Kameroen, en trok in 1987 naar Europa. Tien jaar later werd hij wereldberoemd met zijn zomerhit ‘Alane’. Wereldwijd werden meer dan 10 miljoen singles van het nummer verkocht. Een ander nummer van de zanger ‘In Youpendi’ werd gebruikt in de Disney-film The Lion King.