Gloria (18) ontdekt toevallig kijkgat dat zicht geeft op kleedkamers van school: “Na enkele dagen piekeren ben ik naar de politie gestapt”

Gloria Van Mechelen (18) deed twee weken geleden tijdens een sportexamen een, op z’n zachtst uitgedrukt, onaangename ontdekking. Toen de laatstejaarsstudente sportwetenschappen aan het Redingenhof zich moest omkleden in een opbergruimte, zag ze namelijk een stukje van een raam waarmee je recht in een kleedkamer kan kijken. “Na enkele dagen piekeren ben ik naar de politie gestapt.”

Gloria kwam per toeval in de opbergruimte terecht. “Ik kon me niet bij de andere meisjes omkleden, dus de aanwezige leerkracht zocht voor mij een andere ruimte waar ik mijn sportkledij kon aantrekken ...