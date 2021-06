Duitsland evacueert gewonde militairen uit Mali, ook Belgische soldaat gerepatrieerd

Enkele Duitse soldaten die vrijdag gewond waren geraakt bij een aanslag in het noorden van Mali, zijn zaterdag teruggevlogen naar hun thuisland. Dat heeft het Duitse persbureau dpa in militaire kringen vernomen. Ook een Belgische militair is gerepatrieerd. Hij werd met een ziekenwagen van Keulen naar Neder-over-Heembeek gebracht.

Een zelfmoordterrorist had vrijdagmorgen in de Malinese regio Gao een bomauto laten ontploffen. Bij de actie, die gericht was tegen een VN-vredesmissie, raakte een vijftiental Blauwhelmen gewond. Naast twaalf Duitse militairen, liep onder meer ook een Belgische militair verwondingen op. Volgens een militaire woordvoerder is zijn toestand “stabiel” en verkeert hij niet in levensgevaar.

Zaterdag is vanuit Gao een eerste medische evacuatievlucht opgestegen richting Duitsland. Het toestel met enkele gewonde Duitse militairen aan boord, zal later op de dag landen in Keulen. De gewonde Blauwhelmen zullen van daaruit naar een militair hospitaal in Koblenz worden gebracht.

Volgens dpa heeft het A400M-toestel drie ernstig gewonde militairen aan boord. Ook enkele gewonden die getransporteerd moeten worden, bevinden zich aan boord van het toestel.