Auto rijdt in op Russische ambassade in Minsk

Een auto is ingereden op een poort van de Russische ambassade in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Dat melden de autoriteiten zaterdagavond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een witte wagen met hoge snelheid rijdt en een poort van de ambassade raakt. Die poort wordt door de botsing geopend. Vervolgens stapte een man uit de auto en klom hij over een hek.

De 35-jarige man is opgepakt, aldus de autoriteiten. Hij zou onder invloed van drugs geweest zijn.

Het is onduidelijk of het incident iets te maken heeft met de spanningen in Wit-Rusland. Rusland steunt namelijk de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko. Zijn herverkiezing begin augustus wordt door zowel de Wit-Russische oppositie als veel Westerse landen als frauduleus bestempeld, en heeft tot massale protesten geleid.

Wegens de aanhoudende onderdrukking van de oppositie heeft de Europese Unie vrijdag nog een akkoord bereikt over een nieuwe sancties tegen Wit-Rusland.