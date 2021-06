Big Rom vs. Big Ron: superspitsen Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo hebben meer gemeen dan u denkt

Clash der titanen. De 1/8ste finale tussen België en Portugal is dé ultieme confrontatie tussen Romelu Lukaku (28) en Cristiano Ronaldo (36). Wie is dé beste? Op het eerste gezicht hebben Big Rom en Big Ron totaal verschillende karakters, maar ze lijken veel meer op elkaar dan u denkt. Het zijn de meest bezeten voetballers ter wereld. Ambitie is hun motor, kritiek is hun brandstof. Wij spiegelen Lukaku en Ronaldo.

Jürgen Geril