Kwart van de Vlamingen boekte al een zomerreis

De duidelijkheid rond de coronapas en de gratis PCR-testen doen ons zin krijgen om te reizen. Meer dan een kwart heeft al een reis geboekt. Vooral jongeren en gezinnen met kinderen hebben concrete reisplannen.

“27 procent van de ondervraagden heeft al een reis geboekt, nog eens 14 procent heeft concrete plannen. Slechts een op de vijf Vlamingen zegt zeker nog niet op reis te zullen gaan.” Dat blijkt uit de VAB-Zomerbarometer waarover De Zondag bericht. Mobiliteitsorganisatie VAB en onderzoeksbureau Ipsos hielden de voorbije maanden twee keer een representatieve steekproef rond onze reisintenties. “Nu de voorwaarden om te reizen duidelijk geworden zijn, is onze reislust aangewakkerd”, aldus VAB-woordvoerster Joni Junes.

Weinig problemen met verplichte test

De belangrijkste voorwaarde om op vakantie te kunnen gaan, is dat men niet in quarantaine moet. We kiezen bewust voor landen en regio’s met een groene of oranje kleurcode. Sinds PCR-testen voor vakantiegangers gratis zijn, is dat ook minder een struikelblok om niet op vakantie te gaan. In mei gaf de helft van de ondervraagden aan niet te reizen als een PCR-test verplicht was, nu is dat nog 21 procent.

Verder speelt de vaccinatiecampagne een rol bij de reisintenties. Voor één op de drie dertigers en veertigers is volledige vaccinatie een voorwaarde om op vakantie te vertrekken. Bij jongeren tot 24 jaar speelt dat minder (18 procent). De helft van de 55-plussers geeft aan enkel te reizen na volledige vaccinatie.

Zowat een op de twee van de ondervraagden zegt verder zijn vakantie in eigen land te zullen doorbrengen. Gezinnen met kinderen en oudere mensen kiezen voor een reis in eigen land of een buurland, vooral naar Frankrijk. “We vermoeden dat de sterke stijging voor een vakantie in België te maken heeft met de vaccinatiecampagne. Niet iedereen is al volledig gevaccineerd, vooral niet de kinderen. Acht op de tien gezinnen gaan ook met de wagen op reis”, besluit Junes.