Vergeten pot op het vuur zet hele woning vol rook

Kortrijk - De brandweer snelde tijdens de nacht van zaterdag op zondag naar het Volksplein in Kortrijk voor een melding van rookontwikkeling uit een rijwoning net naast café Olympia. Die bleek veroorzaakt door een pot die op het vuur was blijven staan en oververhit raakte.

Enkele klanten van café Olympia die rond halftwee nog van een glaasje genoten op het terras, zagen plots heel wat rook opstijgen uit de brievenbus van de naastgelegen rijwoning en verwittigden de brandweer.

Die had de situatie snel onder controle. De brandweerlui forceerden de voordeur, haalden de pot van het vuur en brachten een man naar buiten die op de bovenverdieping lag te slapen. De man kreeg mogelijk wat rook binnen en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht voor een check-up.

“We zagen drie medebewoners weglopen, allemaal in verschillende richting. Toch niet erg logisch om iemand achter te laten in een woning waar net brand is uitgebroken”, reageerde één van de klanten die alarm sloeg.

Waarom de drie het hazenpad kozen, was niet meteen duidelijk en wordt verder onderzocht. In de woning is er, op een stevige brandgeur na, geen schade.