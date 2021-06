WEER. Zwoele zondag met mogelijk onweer

Zondag is het behoorlijk warm maar zwoel, met in de namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er is kans op hagel, windstoten en veel neerslag op korte tijd, meldt het KMI.

Het is zondag eerst grotendeels droog en er zijn opklaringen met hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag worden de opklaringen schaarser en verwachten we buien met lokaal onweer. Ze kunnen plaatselijk gepaard gaan met wat hagel, felle windstoten en veel neerslag op korte tijd. De maxima schommelen tussen 23 graden aan zee en in de Hoge Venen en 27 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig en ruimt naar het zuidoosten. Aan zee waait de wind matig uit noordoost. Vannacht wordt het rustiger en nevelig of lokaal zelfs mistig. Minima van 12 tot 17 graden.

Buien op maandag

Maandag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien, plaatselijk vergezeld van onweer. Lokaal is er opnieuw wat hagel, felle windstoten en veel neerslag op korte tijd mogelijk. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in de Kempen. De zwakke en veranderlijke wind wordt soms matig uit zuid tot zuidwest. Aan zee wordt de wind noordwestelijk in de loop van de dag.

Wisselvallige week

Ook dinsdag vallen er enkele buien met kans op onweer, maar wel in mindere mate en minder intens dan maandag. Maxima van 20 tot 25 graden bij een meestal zwakke tot matige zuidwesten- tot zuidenwind.

Woensdag en donderdag aanhoudend wisselvallig met (onweerachtige) buien en maxima rond 22 graden in het centrum van het land.

Tegen het einde van de week neemt de onstabiliteit af met slechts lokaal nog een bui. De maxima blijven rond de normale waarde van zo’n 22 graden schommelen in het centrum van het land.