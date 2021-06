Drie arrestaties na gewelddadige diefstal bij fruithandelaar

Bilzen - De politie heeft vrijdag drie personen gearresteerd die betrokken waren bij een diefstal met geweld en bij de bedreiging van een fruithandelaar in Bilzen. Een ex-werknemer van de fruithandelaar verscheen met enkele kompanen op het bedrijf om achterstallig loon op te eisen. Er werden klappen uitgedeeld en bij de confrontatie werden een hamer en een breekmes getoond.

Na de feiten reden de daders weg maar ze konden even later in Diepenbeek onderschept worden. De ex-werknemer van het fruitbedrijf zat onder invloed van amfetamines achter het stuur van de wagen. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. De man had ook een gebruikershoeveelheid marihuana op zak.

De politie kon in het voertuig de hamer en breekmes terugvinden. Daarom volgde nog een proces-verbaal voor illegaal wapenbezit. De benadeelde fruithandelaar kreeg het gestolen geld terug. Na een uitgebreid verhoor konden de drie verdachten beschikken, maar het parket legde hen een contactverbod met de slachtoffers op. Politie en gerecht zullen verder beraadslagen over de gepaste afhandeling van dit dossier.