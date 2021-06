21-jarig Belgisch meisje onder huisarrest na dodelijke botsing op Comomeer

Het Italiaanse gerecht heeft een 21-jarig Belgisch meisje onder huisarrest geplaatst na een dodelijke botsing vrijdag op het Comomeer. Het meisje stond aan het roer van een speedboot waarop nog tien Belgen zaten toen ze over een andere boot met drie opvarenden voer. Een 22-jarige Italiaanse student overleefde de klap niet.

De Belgische van 21 wordt beschuldigd van schipbreuk en doodslag. Om te vermijden dat ze Italië zou verlaten plaatste het gerecht haar onder huisarrest in het vakantiehuis aan het Comomeer waar ze verbleef. Het onderzochte Belgische meisje testte negatief voor de alcoholtest en gaf ook haar toestemming voor het toxicologisch onderzoek. Maar daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.

Het gerecht beval intussen een autopsie op het lichaam van het slachtoffer en nam ook de twee motorboten in beslag die betrokken waren bij de tragedie. Waarschijnlijk volgt later nog een reconstructie.

Luca Fusi, het dodelijk slachtoffer.

Wie het zag gebeuren vertelt dat de Italiaanse jongens nog de Belgen probeerden te waarschuwen, maar dat hun geschreeuw en gezwaai geen enkele zin had. Volgens getuigen voer de speedboot aan hoge snelheid, met de boeg hoog. Ze verklaren dat de speedboot van de jonge Belgische toeristen letterlijk over de boot van de drie Italianen die aan het zonnebaden waren al dobberend op het Comomeer. Mogelijk heeft de Belgische vrouw de boot niet of te laat opgemerkt, mogelijk werd ze verblind door de zon.

Vorige week vond een gelijkaardig ongeval plaats op het Italiaanse Gardameer. De twee Duitse burgers aan het stuur van de motorboot vluchtten toen terug naar huis.