Een 35-jarige man is ernstig gewond geraakt bij een aanval van een witte haai voor de kust van het Amerikaanse San Francisco.

De haai van ongeveer 2 meter lang beet de man in het rechterbeen, toen die aan het zwemmen was voor Grey Whale Cove State Beach, op ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van San Francisco in het noorden van Californië. Het strand is voorlopig gesloten.

De man slaagde erin naar de kust te zwemmen. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.