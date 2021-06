SJOTCAST EK #16. “Vandaag mag het eens lelijk zijn, Rode Duivels”

Het EK is volop bezig. En dus schakelt Sjotcast EK ook een versnelling hoger. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u dagelijks mee op een trip doorheen Europa. In deze aflevering gaat Gert op zoek naar het gestolen uurwerk van Dolberg, ontdekt Lars het geheim achter de ploegfoto van Wales en kijken ze samen uit naar de titanenstrijd tussen Ronaldo en Lukaku.

Sjotcast: elke dag tijdens het EK

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze ook tijdens het EK. Elke avond neemt het drietal een aflevering van een halfuurtje op, die u ’s ochtends (of ’s nachts, voor de nachtraven onder u) kan beluisteren. Op niet-wedstrijddagen komt er steevast een prominente gast langs. Mis het niet.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.