Italiaans bondscoach Roberto Mancini: “We hadden België en Portugal willen vermijden, maar dat is nu onmogelijk”

Roberto Mancini, de bondscoach van de Italiaanse ploeg, wist dat de wedstrijd tegen Oostenrijk er een “met veel valkuilen” zou worden. Het Italiaanse elftal had zaterdag verlengingen nodig om Oostenrijk met 2-1 van zich af te schudden.

“Ik heb zelfs voor de wedstrijd gezegd dat de wedstrijd tegen Oostenrijk mogelijk moeilijker zou worden dan de kwartfinale”, aldus Mancini. “Ze hebben misschien een minder goed team, maar het is buitengewoon moeilijk om hen te doen plooien. Als we in de eerste helft hadden kunnen scoren, zou het mogelijk wel een andere match geweest zijn.”

Mancini geeft toe dat de spelers hun reserves hebben moeten aanspreken. “De spelers wilden zo graag winnen en gelukkig hebben de wisselspelers nieuw bloed in de ploeg gebracht. Ja, Verratti en Barella waren moe, ze waren trager omdat ze zoveel gelopen hadden. De invallers waren briljant en hielpen ons het verloop van de wedstrijd te veranderen.”

Italië treft in de kwartfinale de Rode Duivels of Portugal. “Het is niet eenvoudig om te kiezen tegen wie we het liefst uitkomen. We zouden beide ploegen willen vermijden, maar dat is onmogelijk.”

Volgens de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma zal deze wedstrijd het Italiaanse elftal helpen in de volgende wedstrijd(en). “We zullen genieten van deze overwinning en wie de tegenstander ook wordt, we zullen proberen de kwartfinale te benaderen zoals het hoort.”