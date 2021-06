Anderlecht huurt verdediger van Manchester City

Anderlecht huurt Taylor Harwood-Bellis van Manchester voor de rest van het seizoen, zonder aankoopoptie. De 19-jarige centrale verdediger geldt als een van de grotere talenten in zijn generatie en moet bij Anderlecht de strijd aan gaan met Hoedt, Delcroix, Cobbaut en youngsters Sardella, Lissens en De Bast. De verdediger komt op voorspraak van Vincent Kompany, en ook City-coach Pep Guardiola opperde dat een uitleenbeurt aan Anderlecht een goeie stap was.

Vorig seizoen leende City de verdediger na nieuwjaar uit aan Blackburn in de Championship. Daar speelde hij 19 competitiewedstrijden. De verdediger – wiens marktwaarde op drie miljoen euro wordt geschat – is ook jeugdinternational bij de Engelsen, al werd hij nog niet opgeroepen bij de beloften.

“Taylor is een jonge centrale verdediger die toch reeds met veel persoonlijkheid en maturiteit speelt”, aldus Peter Verbeke, sportief directeur bij paars-wit. “Zijn opleiding bij City, gekoppeld aan ervaring in de Championship, maken van hem een speler die enerzijds goed is aan de bal maar tegelijk met veel agressiviteit en doortastendheid verdedigt.”