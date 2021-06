Honderd sympathisanten nemen afscheid van Jürgen Conings maar mogen bos niet in

Een 100-tal sympathisanten van Jürgen Conings verzamelden zondagmiddag aan het Dilserbos, langs de Boslaan in Lanklaar, om een laatste eer te betuigen aan de overleden militair. Officieel is er geen toelating voor de bijeenkomst, maar als alles sereen verloopt, wordt niet ingegrepen. De politie is wel aanwezig en kijkt vanop afstand toe.

Op het eigenlijk niet toegelaten herdenkingsmoment voor de overleden militair Jürgen Conings aan parking Sparrendal bij het Dilserbos in Lanklaar zijn zondag rond 14 uur toch ruim honderd personen bijeengekomen voor een ingetogen moment. De lokale politie Maasland gedoogt de bijeenkomst, maar de deelnemers krijgen wel niet de toelating om het Dilserbos in te wandelen tot aan de boom waar Conings vorige zondag dood is aangetroffen.

Enkele deelnemers hebben bloemenkransen meegenomen en er is een fotokader met daarop de afbeelding van Conings toen hij nog soldaat was. Er zal nog een geluidsinstallatie worden opgebouwd om een toespraak te kunnen houden.

Er is onder meer een bus met deelnemers vanuit West-Vlaanderen afgezakt naar Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De kleine parking was al snel volzet met een vijftigtal voertuigen. De anderen personen moesten van de politie, die toezicht houdt, langs de Boslaan parkeren.

De politie houdt vanop afstand een oogje in het zeil maar zo lang alles sereen verloopt, zal er niet opgetreden worden.