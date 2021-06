Cursisten willen geld terug van Street Academy van Lil Kleine

Zeker zeventien mensen die zich hebben ingeschreven voor de Street Academy, een online-instituut waar de Nederlandse rapper Lil Kleine zich aan verbonden heeft, eisen hun geld terug. Ze voelen zich belazerd omdat de dure opleiding niets voorstelt. Dat schrijft de nieuwssite Quote op basis van een brief die naar de academy is gestuurd.

Volgens de groep zijn de ‘colleges’ gewoon filmpjes en interviews op internet, gaan aangekondigde events niet door, wordt er nauwelijks gecommuniceerd en is ook van de overige beloftes weinig terechtgekomen. De cursisten willen begin juli hun geld terug hebben anders stappen ze naar de rechter.

Quote schreef in maart al over de gang van zaken binnen Street University nadat een journalist undercover deelnam aan de opleiding. Voor 500 euro zouden cursisten wekelijks college krijgen en begeleid worden door invloedrijke mensen, onder wie Lil Kleine. Wie nog eens 1500 euro zou betalen kreeg een persoonlijk gesprek met de rapper. De journalist merkte toen al op dat het geld slecht besteed was.

Lil Kleine werd vorige zomer groots aangekondigd als hoofddocent van de Street Academy. Hij zou onder meer zijn kennis op het gebied van muziek, mindset en ondernemen delen.

Het management van Lil Kleine en de organisatie van Street Academy waren zondag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Eerder deze maand werd Lil Kleine nog opgepakt op Ibiza, nadat hij een hotelkamer had vernield en zijn verloofde Jaimie Vaes zich bebloed en gehavend meldde bij de receptie van het hotel.