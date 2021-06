Volkswagen stopt tegen 2035 met verbrandingsmotoren in Europa

Het automerk Volkswagen wil tegen 2035 de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren stopzetten in Europa, om volledig over te schakelen op elektrische voertuigen. Dat heeft een van de topmannen van de Volkswagen Group meegedeeld.

“We zullen onze volledige vloot ten laatste tegen 2050 CO2-neutraal maken. In Europa zullen we de markt van de voertuigen met verbrandingsmotoren tussen 2033 en 2035 verlaten”, zo verklaarde Klaus Zellmer, de directeur verkoop, in een zondag online geplaatst interview met de Beierse krant Münchner Merkur.

De volledige overschakeling naar elektrische wagens zal “iets later” plaatsvinden in de VS en China, vervolgt Zellmer. “In Zuid-Amerika en Afrika zal het, door het ontbreken van politieke randvoorwaarden en infrastructuur, nog iets langer duren.”

“Als massaproducent moet VW zich aanpassen aan de verschillende snelheden van transformatie in de verschillende regio’s”, klinkt het nog. “Onze concurrenten die bijvoorbeeld vooral in Europa voertuigen verkopen, zullen met een veel minder complexe transformatie worden geconfronteerd.”

Nog maar enkele dagen geleden was al aangekondigd dat er bij het merk Audi, dat eveneens deel uitmaakt van de Volkswagen Group, vanaf 2033 geen wagens met verbrandingsmotoren meer van de productieband zullen rollen.