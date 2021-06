Voor 700 euro per maand kan u in Brussel wonen in een riant herenhuis. Als u tenminste bereid bent keuken en tuin te delen met anderen. Colivings zijn razend populair, maar brengen ook problemen met zich.

Het is half tien ’s morgens en in residentie Châtelain heerst de drukte die je elke ochtend in zoveel huizen kunt zien. Inwoners snellen de trap op en af, in de keuken wordt het ontbijt afgeruimd – een ...