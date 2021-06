Nederlandse fans in Boedapest moeten regenboogvlaggen inleveren na verbod van UEFA

Bezoekers van de fanzone van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) in Boedapest hebben in aanloop naar de achtste finale van Oranje op het EK tegen Tsjechië hun regenboogvlag moeten inleveren. Beveiligers deden dat op verzoek van de Europese voetbalbond UEFA, die alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone en de Puskas Arena, waar het EK-duel gespeeld wordt. Een woordvoerder van de KNVB heeft dat bevestigd.