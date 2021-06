Waarom lijkt het alsof reddingsactie in Miami zo traag verloopt?

De dodentol na de instorting van een flatgebouw bij Miami Beach is zondagmiddag opgelopen tot negen. Nog maar negen, want er zijn nog altijd zo’n 150 vermisten waarvan het grootste deel wellicht overleden is. Hoe komt het dat de reddingswerken zo traag verlopen? En is er eigenlijk nog hoop om overlevenden van onder het puin te halen? Volgens Gerlant van Berlaer, lid van B-Fast, worden vaak tot een week na een ramp nog mensen levend van onder het puin gehaald.