Man bestelt hotdogs, frieten en bier en laat fooi van 13.500 euro achter

Het personeel van Stumble Inn Bar & Grill in Londonderry, in de Amerikaanse staat New Hampshire, werd wel erg rijkelijk beloond voor de goede service. Een anonieme klant liet immers een fooi van 16.000 dollar achter.

De hongerige klant ging aan de buitenbar zitten en bestelde twee hotdogs, frietjes, een cola, een biertje en een shot tequila. Alles samen voor goed dertig dollar. Hij betaalde met zijn betaalkaart. Op het ticket vulde hij zelf het tipgeld in: 16.000 dollar of zo’n kleine 13.500 euro.

“Geef het niet allemaal op één plek uit”, grapte de klant tegen de barman, volgens Mike Zarella, eigenaar van de Stumble Inn Bar & Grill in Londonderry.

Het personeel sprak te klant aan met de vraag of hij wel zeker was van wat hij gedaan had. Toen hij van ja knikte, bedankten ze hem.

De fooi was op 12 juni achtergelaten, maar Zarella deed het verhaal pas op 21 juni omdat hij eerst wilde kijken of de betaling er ook daadwerkelijk zou komen. Dat is intussen gebeurd.

Ongeveer een week nadat de klant de grote fooi had achtergelaten, begon hij regelmatig terug te komen en kreeg Zarella de kans om met hem te praten.

“Ik ging naar hem toe en ging bij hem zitten, en ik bedankte hem en zei tegen hem: ‘Weet je het zeker? Omdat we ons niet op ons gemak voelen met dit bedrag’,” zei Zarella. “Als hij een fout had gemaakt en het terug had gevraagd, hadden we het teruggegeven, maar hij zei: ‘Nee, ik wil dat ze dat geld hebben.’”

Terwijl de acht barmannen die in de ploeg werkten de fooi gewoon onderling hadden kunnen verdelen, besloten ze deze te delen met de vier medewerkers in de keuken.