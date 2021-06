Ongezien feestje bij fans Rode Duivels in Sevilla: zomer van de vrijheid lijkt begonnen

Meer dan duizend Belgische fans maakten dit weekend de verplaatsing naar Sevilla voor de match België - Portugal. Vanaf vijf uur voor de wedstrijd brak een gigantisch feest los in de binnenstad van de Zuid-Spaanse stad. Hoewel Sevilla momenteel rode zone is, zagen we taferelen die we al anderhalf jaar niet mee gezien hadden. De zomer van de vrijheid leek alvast begonnen.