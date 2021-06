Waarom een partij met miljoenen doden op haar geweten toch floreert: Chinese Communistische Partij viert honderdste verjaardag

De Chinese Communistische Partij bestaat 100 jaar en is 70 jaar onafgebroken aan de macht. Ondanks sociale catastrofes op haar palmares heeft ze gezag. En dat ligt aan meer dan alleen de boomende economie. “Om verzet te bieden tegen het systeem moet je samenwerken met anderen: dat gaat de één-kindgeneratie niet natuurlijk af.”

“De Chinese Communistische Partij (CCP) is populairder dan ooit: haar bestuur wordt ervaren als capabel en efficiënt.” Dat was in 2020 de conclusie van een onafhankelijke, langdurige peiling bij Chinezen ...