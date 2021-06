De spanning is te snijden in Sevilla, zo vlak voor de achtste finale tussen België en Portugal. De fans van beide partijen hebben er alvast zin in: beide groepen verbroederden vooraf in het La Cartuja-stadion. En hier en daar was ook een bekende kop te zien: zo is Obelgix, één van de bekendste fans in ons land, er na zijn afwezigheid in de poulefase weer bij.