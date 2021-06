Jongste overlevende van ramp met Herald of Free Enterprise in Zeebrugge overleden

Carly Zutic uit Dumfried, Schotland, is overleden. De naam zegt u ongetwijfeld niets. Maar ze was de jongste overlevende van de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise, in 1987 voor de kust van Zeeebrugge. In totaal kwamen die koude vrijdagavond 193 passagiers en bemanningsleden om het leven. Zutic kampte al geruime tijd met een zware drugsverslaving. Ze zou binnenkort 35 geworden zijn.

Carly was slechts negen weken oud toen ze met haar ouders de oversteek maakte. Petar, haar papa, werd in Oost-Europa geboren. Nadat hij naar Groot-Brittannië was verhuisd en militair werd, werd hij naar Duitsland gestuurd. De dag van de ramp was hij met zijn vrouw en hun dochtertje op weg naar huis, in Dumfried, om Carly te laten dopen. Dat zou op zondag gebeuren. Dus namen ze die vrijdagavond de ferry in Zeebrugge.

Bij het verlaten van ons land, zagen getuigen, stonden de boegdeuren nog open. Plots maakte het schip water en kapseisde. Wat volgde was een ongezien drama. De zwaarste maritieme ramp in vredestijd voor Groot-Brittannië sinds 1919. Want de meeste van de 193 slachtoffers waren Britten die er een dagje Belgische kust hadden opzitten, een promotiestunt van een Britse krant.

Carly’s vader Petar (toen 21) was een boom van een kerel in die tijd. Om zijn dochtertje te redden uit he ijskoude water nam hij haar tussen zijn tanden tot er hulp kwam opdagen. Ondertussen zag hij tientallen anderen mensen verdrinken.

Mama Julie, die net 20 was op het moment van de ramp, vertelde later hoe ze werd gered, maar dat ze nadien zes uur moest wachten op het verlossende bericht dat haar man en dochtertje gezond en wel waren.

Het gezin kreeg nadien nog twee kinderen. “Vriendelijke, hardwerkende mensen”, zo worden ze omschreven in hun woonplaats.

Carly, die zich niets van de ramp herinnerde, is altijd een probleemgeval geweest. Het ene vriendje na het andere, de ene job na de andere. En uiteindelijk foute vrienden en drugs. Ze werd verschillende keren opgenomen in ontwenningsklinieken maar dat mocht allemaal niet baten. Ze stierf vorige week aan een overdosis en werd in intieme kring begraven. De familie wenst geen commentaar te geven bij haar overlijden.