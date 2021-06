‘Schone Shein’: dé webwinkel die zich volop op jonge vrouwen werpt, heeft een verdacht kantje

Heb je nog nooit van Shein gehoord? Dan ben je hoogstwaarschijnlijk géén jonge vrouw, of heb je geen tienerdochters in huis. De Chinese webwinkel zet letterlijk elke dag minstens tweeduizendend nieuwe modellen online tegen weggeefprijzen. En dat werkt verslavend – de omzet verdubbelde in coronajaar 2020. Maar mensenrechtenactivisten zijn minder enthousiast, want het bedrijf hult zich in geheimzinnigheid.

Voor je je belachelijk maakt bij de tieners en twintigers in je omgeving: je spreekt het uit als ‘She In’, want vroeger heette het bedrijf She Inside. We schrijven het maar even op, want je zal de naam ...