Zwemexperts waarschuwen voor vakantie: “Hou je kinderen meer dan ooit in de gaten, door corona hebben ze amper geoefend”

Gesloten zwembaden of zwemlessen in kleinere groepjes. Door de coronacrisis hebben duizenden kinderen niet of amper geoefend in het water. Experts roepen ouders daarom op om hun kinderen deze vakantie meer dan ooit in de gaten te houden in de buurt van water. “Ik houd mijn hart vast voor deze zomer”, zegt zwemexpert Filip Roelandt (UGent).