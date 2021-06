Club Brugge bereikt akkoord met Standard over transfer van Michel-Ange Balikwisha

Tweede keer goede keer voor Michel-Ange Balikwisha? Club Brugge schakelde afgelopen weekend opnieuw een versnelling hoger voor de 20-jarige winger en bereikte een akkoord met Standard over een transfersom die inclusief bonussen zou kunnen oplopen tot 7 miljoen euro. De landskampioen moet nu nog een overeenkomst sluiten met de speler.

Club is al langer bezig met het dossier van Balikwisha. De polyvalente aanvaller bezocht een paar weken geleden al het oefencomplex van blauw-zwart en had toen een gesprek met trainer Philippe Clement. Vervolgens stonden de gesprekken even on hold, omdat de speler ook buitenlandse pistes wilde verkennen. Maar nu lijkt zijn hoofd dan toch naar Club Brugge te staan. Naar verwachting zet Balikwisha deze week zijn handtekening onder een contract voor meerdere seizoen bij Club.

In Luik blijft men met een dubbel gevoel achter. Aan de ene kant ontvangt het de benodigde miljoenen om de financiële putten te helpen dichten, anderzijds verliest het een van zijn beste jonge talenten aan een reeksgenoot. Balikwisha, een Brusselaar, debuteerde afgelopen seizoen in de eerste ploeg van Standard en was goed voor negen goals en vier assists. Standard bedong een percentage op de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop.