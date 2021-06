Verguisde Alvaro Morata blij met tripje naar Kopenhagen

Vanavond tegen Kroatië speelt Spanje voor het eerst dit toernooi niet in eigen land. Het Parken Stadion in Kopenhagen is de setting voor zijn 1/8ste finale en daar zal Alvaro Morata allesbehalve rouwig om zijn. De Spaanse aanvaller van Juventus werd de laatste weken bedolven onder kritiek, maar bedreigingen aan het adres van vrouw en kinderen dreven het helemaal op de spits.

“Ik hoop dat mensen zich eens in mijn schoenen plaatsen en beseffen hoe het is om zulke beledigingen te moeten aanhoren. Ik begrijp dat mensen me uitjouwen omdat ik kansen mis, maar er zijn grenzen.” Het zit diep bij Alvaro Morata. De Spanjaard is niet de meest geliefde speler van La Roja en moet het door een gebrek aan efficiëntie ook op dit EK stevig ontgelden. De fluitconcerten aan zijn adres waren talrijk en voor aanvang van de laatste groepsmatch tegen Slovakije kwam het tot een triest dieptepunt: in de straten van Sevilla werden zijn vrouw, Alice Campello, en kinderen nageroepen op straat, terwijl ook de sociale mediakanalen van de spits met bedreigingen overstelpt werden. “Ik hoop dat je kinderen sterven”, was maar een van de vele gortige uitspraken.

Het is overigens niet enkel op internationaal niveau dat hij veel kritiek moet slikken, want ook op clubniveau is Morata lang niet onbesproken. Nochtans oogt het lijstje clubs op zijn cv fraai: doorgebroken bij Real Madrid, via Juventus en Chelsea bij Atletico Madrid belandt en sinds vorige zomer terug in Turijn actief. Het maakt van hem de Spanjaard met de hoogste opgetelde transfersom. Veel spelers zouden jaloers zijn op zo’n parcours. Alleen, Alvaro Morata is een enigma-spits: door zijn coaches alom geprezen om zijn werkkracht en nut voor een ploeg, maar voor de kooi loopt het al te vaak mis. Dat bewees Misrata – zoals hij smalend genoemd wordt ­­– dit EK al verscheidene keren. Het geeft de supporters de ideale stok om mee te slaan. In dat opzicht doet hij wat denken aan Olivier Giroud. Ook hij werd in Frankrijk tijdens het WK in 2018 bekritiseerd en uitgelachen omdat hij als diepe spits geen enkele goal maakte, maar hij pakte uiteindelijk wel de wereldtitel, waarna zijn belang voor een team wel kwam bovendrijven.

Morata moet bij Spanje hopen op een gelijkaardig scenario, want enkel zo zal hij de criticasters het zwijgen kunnen opleggen. Aan de steun van de bondscoach zal het niet liggen, want die laat geen moment onbenut om zijn vertrouwen in de spits uit te spreken. Ook de cijfers spreken overigens in het voordeel van Morata: op David Vila na scoorde immers geen enkele Spaanse aanvaller meer in zijn eerste 40 interlands. Toch zal Morata tegen Kroatië een knalprestatie én een goal nodig hebben om wat meer krediet genieten van de Spaanse voetbalfans.