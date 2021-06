Zomersolden moeten slecht voorjaar modesector redden

Acht op de tien modewinkels in ons land heeft een mager voorjaar achter de rug met een verkoop die gemiddeld 23 procent lager lag in vergelijking met dezelfde periode in 2019, toen er van Covid-19 nog geen sprake was. Winkeliers rekenen nu op goede zomersolden, met onmiddellijke kortingen van gemiddeld 33 procent, om het voorjaar nog een beetje te redden.