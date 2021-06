Zorgen voor Rode Duivels: Kevin De Bruyne geblesseerd van het veld na smerige tackle, ref grijpt niet in bij duidelijke fouten

De Rode Duivels strijden momenteel nog volop tegen Portugal om de kwartfinale van het EK te halen, maar als dat lukt, is er mogelijk toch een kleine domper op de feestvreugde. Kevin De Bruyne - die uitgerekend maandag zijn 30ste verjaardag viert - moest kort na de pauze immers noodgedwongen gewisseld worden omwille van een enkelblessure. Die liep hij wellicht op vlak voor de rust na een smerige fout van Palhinha. In de tweede helft was er ook een opstootje met Pepe.

Bij de rust werden enige vragen gesteld bij het optreden van de Duitse ref Felix Brych. De zware fout op Kevin De Bruyne werd dan wel bestraft met een gele kaart, maar dader Palhinha was eerder al goed weggekomen. De Portugees ging duidelijk aan het truitje van Romelu Lukaku trekken tijdens een tegenaanval, maar bleef onbestraft. Eerder in de eerste helft was Axel Witsel ook goed weggekomen na een gevaarlijke tackle van João Moutinho, die er met de voet vooruit inging.

Ook na de rust waren er wat incidenten. Naarmate de tweede helft vorderde, werd het spel steeds grimmiger en begon ref Brych ook steeds sneller kaarten te trekken. Met nog een kwartier te spelen was er ook een opstootje met - hoe kon het ook anders - Pepe, die Thorgan Hazard pardoes omver kegelde. Op dat moment was Romelu Lukaku ook al blijven liggen nadat hij de studs van een opponent tegen het hoofd had gekregen.

Axel Witsel ontsnapte eerder in de eerste helft bij deze tackle van João Moutinho:

