MR wil nu al beslissen over kernuitstap

In het regeerakkoord heeft de regering-De Croo afgesproken om in het najaar de knoop door te hakken in het gevoelige dossier van de kernuitstap. Tegen dan moet duidelijk zijn welke alternatieven er zijn om stroom op te wekken en of die volstaan om het verlies van kernenergie te compenseren.

Maar volgens MR-Kamerlid Marie-Christine Marghem, in de vorige regering bevoegd voor Energie, is nu al duidelijk dat het niet zal lukken. “De gascentrales die in de plaats komen, stoten meer CO 2 uit, de energieprijs zal stijgen en er dreigt een bevoorradingstekort”, zegt ze. “In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat er een permanente monitoring zou komen. Dat betekent dat we ingrijpen wanneer zich problemen voordoen. Waarom zouden we dan nog langer wachten? Als blijkt dat we de kerncentrales toch moeten openhouden, dan is er nog veel tijd nodig om de wet te wijzigen en alle procedures te doorlopen.”

Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van MR, laat weten dat hij achter Marghems voorstel staat om niet langer te wachten. De Franstalige liberalen zijn in de regering-De Croo de koelste minnaars van de kernuitstap.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ontkent dat de kernuitstap tot hogere prijzen en bevoorradingsproblemen leidt. “Alles is op schema om in het najaar te landen, zoals afgesproken”, laat haar kabinet weten. “Pas dan kunnen we evalueren en beslissen.”