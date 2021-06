“Gedwongen in prostitutie is spijbelen”, en dus moeten slachtoffers van tienerpooiers kindergeld terugbetalen

Drie slachtoffers van tienerpooiers hebben van de Vlaamse overheid een brief gekregen om een deel van hun Groeipakket, dat is het kindergeld waarin ook de schooltoelage zit, terug te storten. De tijd die zij in gedwongen prostitutie en in instellingen hebben doorgebracht, staat bureaucratisch gelijk aan hardnekkig spijbelen en dat wordt automatisch financieel bestraft. De Vlaamse overheid zoekt een oplossing.